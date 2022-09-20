النهضة تندد بظروف التحقيق مع الغنوشي والعريض

أوضحت حركة النهضة، الإثنين، في بلاغ لها، أن زعيمها راشد الغنوشي ونائبه علي العريض مثلا، احتراما للقضاء وثقة في قرينة البراءة، للإستماع لدى إحدى الفرق الامنية.





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واعتبرت أن ماحصل من ممارسات مشينة تؤكد نية التنكيل والتشفي من طرف السلطة القائمة حيث لم يتم سماع راشد الغنوشي بعد أكثر من اثني عشر ساعة كما رفضت النيابة العمومية طلب الدفاع أن يعود راشد إلى منزله إلى حين الانطلاق في استجوابه مراعاة لسنه ولحالته الصحية، وفق نص البلاغ.ونددت النهضة بظروف التحقيق معتبرةً ذلك شكلا من أشكال التعذيب والتنكيل في قضايا ملفقة وتهم كيدية وتعتبره انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ونيلا من الكرامة ، وتحمّل السلطة القائمة المسؤولية كاملة في تداعيات ما يحصل.