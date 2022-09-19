تحضيرات منتخب الأكابر... 20 بمشاركة 20 لاعبا منهم يوسف المساكني

أجرى المنتخب الوطني للأكابر، يوم الاثنين، حصة تدريبية جديدة ضمن تحضيراته للمقابلة التي ستجمعه يوم الخميس بمنتخب جزر القمر وديا في باريس، قبل مواجهة منتخب البرازيل يوم 27 من الشهر نفسه.





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وشهدت تدريبات اليوم، ارتفاع نسق التحضيرات بمشاركة 20 لاعبا منهم يوسف المساكني، حيث اختار المدرب جلال القادري إخضاع اللاعبين إلى مجموعة من التطبيقات التي تهم التمركز الدفاعي مع العمل المتواصل أمام المرمى، بهدف تحسين القدرات الهجومية.من جهة أخرى، تواصل توافد اللاعبين على مقر التربص حيث انضم كل من حنبعل المجبري و عمر الرقيق و مرتضى بن وناس و ديلان برون و البشير بن سعيد و عيسى بلال العيدوني اللذين تدربوا بدورهم مع المجموعة .كما أجرى مساء اليوم كل من إلياس السخيري و رامي كعيب و أنيس بن سليمان و عصام الجبالي و سيف الدين الجزيري و حمزة المثلوثي حصة تدريبية لإزالة الإرهاق بمقر الإقامة.و من المنتظر أن يحل الثلاثي وهبي الخزري و سيف الدين الخاوي و سيف الله لطيف لتكتمل بالتالي كامل عناصر المجموعة.وسيكون الموعد الثلاثاء مع حصة تدريبية جديدة ستكون بالملعب الاولمبي حمادي العقربي برادس، مسبوقة بإجراء حوارات مع اللاعبين، وسيكون بمقدور الإعلاميين مواكبة أول 15 دقيقة من التدريبات.