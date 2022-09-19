توقيف 3 أمنيين عن العمل بتهمة الاعتداء على الصحفي سفيان بن نجيمة

قال رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية بأنه تم إيقاف 3 أعوان أمن عن العمل شملتهم الأبحاث في قضية الاعتداء على الصحفي سفيان بن نجيمة.





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وأكد بوزغاية، في تصريح لإذاعة الديوان ديوان أف أم، أنه تم فتح بحث إداري بالتفقدية العامة لدى وزارة الداخلية لمواصلة الأبحاث.وتم الاتصال بالصحفي واستدعائه للمكافحة والاستماع إليه في الأيام القادمة، حسب المصدر ذاته.وشدّد رئيس مكتب الإعلام على أن وزارة الداخلية لا تتستر على التجاوزات وعلى أنه سيتم محاسبة الجميع في صورة ما ثبتت الإدانة.ويشار إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قالت إن الصحفي بـ "إذاعة تونس الدولية" سفيان بن نجيمة تعرض ليلة الجمعة 17 سبتمبر 2022 إلى اعتداء همجي وعنيف من قبل ثلاثة أعوان أمن بمركز الأمن بباب بحر المعروف بـ "مركز الستيام" بتونس العاصمة وذلك في سابقة خطيرة تستهدف الصحفيين وحرية العمل الصحفي.