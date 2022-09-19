البحيري: الّي يحب يعرف حقيقة التسفير يمشي لكتائب البراهمي ومباركة البراهمي التي اعترفت بالتسفير


Publié le Lundi 19 Septembre 2022 - 22:02 قراءة: 0 د, 22 ث
      
نفى الاثنين 19 سبتمبر، القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري علاقة الحركة بملف التسفير معتبرا أن استدعاء راشد الغنوشي وعلي العريض للتحقيق هدفه التنكيل بقيادات الحركة والتغطية على الزيادات الاخيرة في الاسعار والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي.
وقال البحيري في تصريح لاذاعة شمس أف أم من يريد معرفة حقيقة التسفير عليه ان يتوجه لكتائب البراهمي ومباركة البراهمي التي اعترفت بالتسفير والناس الي ظهرت في فيديوهات ترتدي ملابس قتالية.




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