حمة الهمامي:"الانتخابات التشريعية ستكون مهزلة"

أفاد أمين عام حزب العمال حمة الهمامي بأن الانتخابات التشريعية القادمة، المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022، ستكون مهزلة مثل الاستشارة الوطنية الاكترونية واستفتاء 25 جويلية 2022، حسب رأيه

وأوضح أن حزب العمال لا يخاف من المشاركة في الانتخابات مشدّدا على ضرورة توفر الشروط الدنيا في الاستحقاقات الانتخابية.



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ووصف الهمامي، لدى تدخله في برنامج "في 60 دقيقة" على موجات ديوان أف أم، القانون الانتخابي الجديد "بالمهزلة" قائلا إن هدفه إحداث برلمان دون كتل وقوى سياسية.وتابع قوله "رئيس الجمهورية لديه مشروع في ذهنه كرّسه في دستور جديد كتبه بنفسه ولنفسه" مشيرا إلى أن تونس خرجت مع قيس سعيد من إطار الديمقراطية وبناء عالم الحداثة والجمهورية إلى عالم مرشد الأمة والسلطان الخليفة، وفق توصيفه.وأعلن الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي مقاطعة أحزاب ''الخماسي'' (القطب ، الجمهوري ، التيار ، العمال و التكتل) للإنتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022.