الملاسين... "الاعور" مروع المواطنين ورواد المستشفيات في قبضة الامن


Publié le Lundi 19 Septembre 2022 - 20:47 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تمكن مساعد رئيس مركز الامن الوطني بالملاسين ورئيس فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي واثر نصبهم لكمين محكم من الاطاحة باخطر منحرف معروف بكنية الاعور روعة المواطنين ورواد المستشفيات بالسرقة .


وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على اثر ورود معلومات مؤكدة على مساعد رئيس مركز الامن الوطني بالملاسين عن قيام نفر من متساكني مرجع نظره بسرقة مبلغ مالي هام من العملة الاجنبية من داخل سيارة راسية امام احدى المستشفيات بالعاصمة، وبالقيام بجملة من التحريات الميدانية من قبل الاطار الامني المذكور ورصد تحركات واماكن تواجد المظنون فيه أمكن ليلة أمس لرئيس فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي ومساعد رئيس مركز الامن الوطني بالملاسين من القاء القبض على الجاني الذي تبين وانه محل عدة مناشير تفتيش لوحدات امنية وقضائية مختلفة من أجل السرقة وتم الاحتفاظ به بعد استشارة النيابة العمومية.

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