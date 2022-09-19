بعد انتهاء عضويته في هيئة الانتخابات... سامي بن سلامة يؤكد ان الهيئة مخترقة من طرف حركة النهضة

قال الاثنين 19 سبتمبر، العضو السابق بهيئة الانتخابات سامي بن سلامة ان الهيئة مخترقة من قبل حركة النهضة واطراف أخرى لم يسميها.

واعتبر بن سلامة في تصريح لاذاعة اكسبرس أف ام ان الهيئة بتركيبتها الحالية اصبحت تمثل خطرا على الانتخابات التشريعية القادمة حسب تقديره.







ويأتي تصريح بن سلامة في اطار تصريحاته المتواصلة ضد أعضاء مجلس الهيئة الذين اتهموه مؤخرا بالكذب والتزوير والتحيل اثر اعلان المجلس معاينة حالة شغور في تركيبة الهيئة وتخلي العضو سامي بن سلامة.

وكان مجلس الهيئة اصدر بيانا قال فيه ان عضوية سامي بن سلامة تعد منتهية بصفة رسمية وقانونية مشيرة الي انه وبالاضافة الي ذلك فان العضو المعني محل تتبعات جزائية.

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ويأتي تصريح بن سلامة في اطار تصريحاته المتواصلة ضد أعضاء مجلس الهيئة الذين اتهموه مؤخرا بالكذب والتزوير والتحيل اثر اعلان المجلس معاينة حالة شغور في تركيبة الهيئة وتخلي العضو سامي بن سلامة.وكان مجلس الهيئة اصدر بيانا قال فيه ان عضوية سامي بن سلامة تعد منتهية بصفة رسمية وقانونية مشيرة الي انه وبالاضافة الي ذلك فان العضو المعني محل تتبعات جزائية.