احتكار ومضاربة ومحاولة تهريب مواد غذائية خارج التراب التونسي ... والنيابة على الخط

جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها

Publié le Lundi 19 Septembre 2022 - 18:18 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ ب3اشخاص وهم صاحب سيارة و مرافقه و تاجر جملة للمواد الغذائية من أجل الاحتكار و المضاربة غير المشروعة طبق المرسوم عدد 34المؤرخ في 20مارس 2022 و ذلك على خلفية ضبطهم ينقلون كميات من المواد الغذائية المدعمة بغاية تهريبها خارج التراب التونسي . و قد تم حجز البضاعة و الأذن بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد لتقديم الطلبات.


وذلك وفق ما صرح به ل"باب نات" جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها


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