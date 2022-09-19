احتكار ومضاربة ومحاولة تهريب مواد غذائية خارج التراب التونسي ... والنيابة على الخط

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ ب3اشخاص وهم صاحب سيارة و مرافقه و تاجر جملة للمواد الغذائية من أجل الاحتكار و المضاربة غير المشروعة طبق المرسوم عدد 34المؤرخ في 20مارس 2022 و ذلك على خلفية ضبطهم ينقلون كميات من المواد الغذائية المدعمة بغاية تهريبها خارج التراب التونسي . و قد تم حجز البضاعة و الأذن بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد لتقديم الطلبات.







وذلك وفق ما صرح به ل"باب نات" جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها





