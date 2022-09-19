عصام الشابي: عرض شهادات مضيفات سيفاكس سيظل وصمة عار في جبين الاعلام


Publié le Lundi 19 Septembre 2022 - 16:31 قراءة: 0 د, 56 ث
      
قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ان عرض شهادات لمضيفات في شركة سيفاكس في الإعلام غير مقبول مضيفا " الإعلام لا يزال يعاني من عاهات".



وكان الاعلامي حمزة الشوالي كشف في برنامج " جاوب حمزة" على اذاعة موزاييك ان هنالك شهادات مخيفة لملف شركة سيفاكس وعلاقتها بالتسفير.

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وقال الشوالي أنه تحصل على شهادات من قبل مضيفين ومضيفات .

وأوضحت مضيفة انه يتم فرض عليهم لباس معين في الطائرة وعدم ارتداء سراويل او وضع ماكياج وترديد دعاء السفر كما ن بعض المسافرين كانوا يرددون التكبير.

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وكتب الشابي في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة " ما عرض اليوم في احدى الاذاعات الخاصة بعنوان شهادة حول ملف تباشر فيه الجهات الأمنية ابحاثها ، سيبقى وصمة في وجه من أعد تلك الشهادة و قدمها ، و يقيم الدليل على ان قطاع الاعلام لازال يعاني من عاهات ساهمت بشكل كبير في ما وصلت اليه الأوضاع من تدهور ، و ان الوقت حان للتخلص منها و معالجتها.


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