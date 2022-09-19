عصام الشابي: عرض شهادات مضيفات سيفاكس سيظل وصمة عار في جبين الاعلام

قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ان عرض شهادات لمضيفات في شركة سيفاكس في الإعلام غير مقبول مضيفا " الإعلام لا يزال يعاني من عاهات".









وكان الاعلامي حمزة الشوالي



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وقال الشوالي أنه تحصل على شهادات من قبل مضيفين ومضيفات .



وأوضحت مضيفة انه يتم فرض عليهم لباس معين في الطائرة وعدم ارتداء سراويل او وضع ماكياج وترديد دعاء السفر كما ن بعض المسافرين كانوا يرددون التكبير.



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وكتب الشابي في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة " ما عرض اليوم في احدى الاذاعات الخاصة بعنوان شهادة حول ملف تباشر فيه الجهات الأمنية ابحاثها ، سيبقى وصمة في وجه من أعد تلك الشهادة و قدمها ، و يقيم الدليل على ان قطاع الاعلام لازال يعاني من عاهات ساهمت بشكل كبير في ما وصلت اليه الأوضاع من تدهور ، و ان الوقت حان للتخلص منها و معالجتها.





وكان الاعلامي حمزة الشوالي كشف في برنامج " جاوب حمزة" على اذاعة موزاييك ان هنالك شهادات مخيفة لملف شركة سيفاكس وعلاقتها بالتسفير.وقال الشوالي أنه تحصل على شهادات من قبل مضيفين ومضيفات .وأوضحت مضيفة انه يتم فرض عليهم لباس معين في الطائرة وعدم ارتداء سراويل او وضع ماكياج وترديد دعاء السفر كما ن بعض المسافرين كانوا يرددون التكبير.وكتب الشابي في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة " ما عرض اليوم في احدى الاذاعات الخاصة بعنوان شهادة حول ملف تباشر فيه الجهات الأمنية ابحاثها ، سيبقى وصمة في وجه من أعد تلك الشهادة و قدمها ، و يقيم الدليل على ان قطاع الاعلام لازال يعاني من عاهات ساهمت بشكل كبير في ما وصلت اليه الأوضاع من تدهور ، و ان الوقت حان للتخلص منها و معالجتها.