محمد القوماني: اتهام الغنوشي والعريض في ملف التسفير شو اعلامي

أكد محمد القوماني القيادي بحركة النهضة لباب نات اليوم بخصوص إحالة العريض والغنوشي اليوم الاثنين على فرقة مكافحة الارهاب ببوشوشة للاستماع لهما كمتهمين فيما عرف بملف التسفير،أن الجهة التى رفعت القضية هي جهة سياسية ولا تخفي خلفياتها وعلاقتها المتوترة بعدة أطراف منها حركة النهضة موضحا ان دائرة الإيقافات ضمت العشرات وان الذين شملتهم الإيقافات جزء منهم تم إيقافه بطريقة أشبه بالاختطاف من منازلهم ومن الشارع مؤكدا ان ذلك ليس له موجب.





.. ...

وأكد القوماني أن إقحام أسماء قيادات معروفة في حركة النهضة وعلى رأسها رئيسها راشد العنوشي لا يفهم منه إلا استهداف سياسي متكرر للحركة مشيرا إلى ان ملف التسفير تم إحالته على القضاء وتم إصدار أحكام فيه موضحا ان إقحام الغنوشي هو شو إعلامي وسيعود كل المتهمين الى ديارهم بعد ان يثبت المسار القضائي برائتهم متسائلا عن سر هدا الشو الاعلامي والسياسي مبينا ان له ثقة في القضاء العادل.وكانت حركة النهضة أفادت يوم الأحد بأنّ رئيسها راشد الغنوشي ونائبه علي العريض يمثلان اليوم الإثنين أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بعد أن تلقّيا استدعاء في الغرض.وأكّدت الحركة في بيان لها أنّها دأبت على احترام القضاء والدفاع عن استقلاليته لكنّها نبّهت إلى خطورة التمشي الذي انتهجته ما اسمتها ب"سلطة الانقلاب" "ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه" على حدّ نصّ البيان.كما اعتبرت أنّ ما يجري يندرج "في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة،" "ولئن لم تكشف الحركة في بيانها عن أسباب استدعاء راشد الغنوشي والعريض إلى مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب فانها ذكرت انّها ستوافي الرأي العام مساء الإثنين بمزيد المعطيات حول هذا الموضوع.وقد تداول عدد من وسائل إلاعلام خبر استدعاء الغنوشي والعريض وذلك في اطار التحقيق حول "التسفير إلى بؤر التوتر".وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أذنت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمّة تحقيقات، في علاقة بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر، وهو ملف محل شكاية تقدمت بها في ديسمبر 2021 النائبة السابقة فاطمة المسدي الى القضاء .