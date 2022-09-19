مشرفة عن الكابينة في " سيفاكس": مغالطات يتم بثها لتوريط الشركة


Publié le Lundi 19 Septembre 2022 - 10:05 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تحدثت غادة بن رمضان وهي مشرفة سابقة عن الكابينة في شركة سيفاكس عن مغالطات تم بثها من قبل بعض المضيفين لتوريط القائمين عليها في الارهاب.


وقالت بن رمضان " في الحقيقة الشركة لم تفرض علينا لباسا معينا ونحن فيما بيننا اخترنا عدم ارتداء " الجيب" في رحلات إلى ليبيا بسبب نوعية الركاب ومنعا لحدوث مشاكل".
وبالنسبة لدعاء السفر طالبت الشركة من قائد الطائرة التخلي عنه درءا لسوء الفهم...

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وكان الاعلامي حمزة الشوالي كشف في برنامج " جاوب حمزة" على اذاعة موزاييك ان هنالك شهادات مخيفة لملف شركة سيفاكس وعلاقتها بالتسفير.

وقال الشوالي أنه تحصل على شهادات من قبل مضيفين ومضيفات .

وأوضحت مضيفة انه يتم فرض عليهم لباس معين في الطائرة وعدم ارتداء سراويل او وضع ماكياج وترديد دعاء السفر كما ن بعض المسافرين كانوا يرددون التكبير.


شهادة المضيفة بسيفاكس غادة بن رمضان



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