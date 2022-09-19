مشرفة عن الكابينة في " سيفاكس": مغالطات يتم بثها لتوريط الشركة

تحدثت غادة بن رمضان وهي مشرفة سابقة عن الكابينة في شركة سيفاكس عن مغالطات تم بثها من قبل بعض المضيفين لتوريط القائمين عليها في الارهاب.
وقالت بن رمضان " في الحقيقة الشركة لم تفرض علينا لباسا معينا ونحن فيما بيننا اخترنا عدم ارتداء " الجيب" في رحلات إلى ليبيا بسبب نوعية الركاب ومنعا لحدوث مشاكل".
وبالنسبة لدعاء السفر طالبت الشركة من قائد الطائرة التخلي عنه درءا لسوء الفهم...
وكان الاعلامي حمزة الشوالي كشف في برنامج " جاوب حمزة" على اذاعة موزاييك ان هنالك شهادات مخيفة لملف شركة سيفاكس وعلاقتها بالتسفير.
وقال الشوالي أنه تحصل على شهادات من قبل مضيفين ومضيفات .
وأوضحت مضيفة انه يتم فرض عليهم لباس معين في الطائرة وعدم ارتداء سراويل او وضع ماكياج وترديد دعاء السفر كما ن بعض المسافرين كانوا يرددون التكبير.
شهادة المضيفة بسيفاكس غادة بن رمضان
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