سلوى الحمروني: البرلمان المقبل سيكون من الذكور ذوي النفوذ المالي


Publié le Lundi 19 Septembre 2022 - 10:02 قراءة: 0 د, 50 ث
      
اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلوى الحمروني، ان شرط جمع التزكيات بالتناصف بين الرجال والنساء، في المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، سيعاقب النساء، حسب تعبيرها.


وقالت الحمروني، ضيفة ماتينال اذاعة شمس اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، ان عملية جمع لنساء ستكون اصعب بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال، باعتبار ان ولوج النساء للفضاء العام اصعب بالنسبة مقارنة بالرجال.
واضافت الحمروني ان المجلس النيابي القادم سيكون متكونا من الذكور ذوي الجاه والنفوذ المالي، خاصة مع منع التمويل العمومي للحملة الانتخابية.

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تقليص عدد المقاعد في البرلمان مقابل تجميع الدوائر الانتخابية سيخلق الحساسيات والنعرات الجهوية

وحذرت سلوى الحمروني، من ان بعض الاجراءات الواردة في المرسوم الجديد المتعلق بالقانون الانتخابي، ستخلق الحساسيات والنعرات الجهوية.
وقالت الحمروني ان التقليص في عدد المقاعد ضمن البرلمان المقبل، مقابل تجميع عدد من المعتمديات في دوائر انتخابية محدودة، سيخلق نوعا من الحساسيات والجهويات حتى بين ابناء الجهة الواحدة.
واضافت الحمروني انه كان من المفترض ان يستشير رئيس الدولة الخبراء في القانون الانتخابي او حتى المجتمع المدني المختص في الحقل الانتخابي.



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