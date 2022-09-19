عز الدين سعيدان: الحصول على قرض من النقد الدولي لا يُعتبر إنتصارا وطنيا

قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، ان الحصول على قرض من النقد الدولي لا يعتبر انتصارا وطنيا، بل هو مزيد من التداين خاصة الاجنبي.





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وتسائل سعيدان، خلال تدخل هاتفي لماتينال اذاعة شمس اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، عن تقدم الحكومة بطلب قرض بقيمة 4 مليار دولار في حين ان النقد الدولي اكد انه تونس لا يمكنها الحصول على ما يفوق الملياري دولار، مع سقف بمليار دولار واحد في السنة.واكد سعيدان ان توقيع اتفاق الزيادة في اجور القطاع العام بين الحكومة واتحاد الشغل، يحسّن في حظوظ تونس للحصول على القرض من النقد الدولي لكنه لا يضمنه ضمانا كاملا، حسب تقديره.وتابع سعيدان ان هذا يعود الى ان الاتفاق لم يتطرق للاصلاحات التي تعهدت بها تونس منذ 2013، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسات العمومية ومنظومة الدعم.وشدد سعيدان على ان التوصل لاتفاق مع النقد الدولي، لا يسمح لتونس بالخروج للاسواق العالمية، لكنه سيسمح بتمويلات اجنبية متعددة الاطراف والمصادر، على غرار اليابان وفرنسا اللتان ابدتا استعدادا لاقراض تونس بعد الاتفاق مع النقد الدولي.ودعا الى ضرورة ايجاد حلول تونسية تونسية، خاصة في علاقة بتمويل ميزانية الدولة التي لن يغطيها تمويل النقد الدولي.كما حذر سعيدان من خطورة التورط في دوامة جدولة الديون، مجددا التاكيد على ان تونس تحتاج الى حكومة لا تملك مستقبلا سياسيا، وقادرة على التضحية من اجل انقاذ البلاد، وفق تعبيره.وكانت وكالة التصنيف الإئتماني " فيتش رايتنغ"، اعتبرت يوم الخميس، أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة التونسية و الاتحاد العام التونسي للشغل تعزز احتمال توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.وأضافت الوكالة أن " تونس تواصل الانتفاع من الدعم الدولي وستكون قادرة على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في السداسية الثانية من سنة 2022 .واعتبرت " فيتيش" أن حكومة نجلاء بودن قد نجحت " أمس الخميس" في توقيع اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن الزيادة في أجور القطاع العام بنسبة 5 بالمائة خلال الفترة 2023-2025 وذلك بعد أشهر من المفاوضات.وأشارت وكالة التصنيف الإئتماني إلى أن اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام وهو المطلب الرئيسي للإضراب الذي شل تونس في جوان 2022 " يزيل عائقا كبيرا أمام برنامج تمويل صندوق النقد الدولي".واضافت الوكالة، في السياق ذاته، بالقول " نعتبر هذا أمرا ضروريا للسيولة الخارجية وتقييم الدين لتونس ويأتي ذلك بعد تحسن توازنات الميزانية في السداسي الأول من سنة 2022، رغم تخفيف العجز المعلن عن طريق دفوعات نفقات الدعم.ووفق المصدر ذاته، فإن الحكومة التونسية حققت تقدما في التصرف في الوضع المالي في السداسي الأول من سنة 2022، واعتبرت الوكالة أن تحصيل الإيرادات كان قويا في حين يبدو أن نفقات الأجور تقترب من المستويات المتوقعة في ميزانية 2022.وذكرت "فيتيش رايتنغ" بأن الحكومة قد أعلنت عن عجز الميزانية المقدر بــ 471 مليون دينار في الثلاثي الأول من سنة 2022 وهو ما يمثل 0،3 بالمائة من توقعات وكالة التصنيف الإئتماني للناتج المحلي الإجمالي الاسمي.كما لفتت " فيتيش" إلى أن التمويلات الجديدة والكبيرة التي تعهد بها أو عجلوها الدائنون الرسميون منذ مارس 2022 قد مكنت تونس من البدء في تدارك التأخير في دفوعات الدعم".