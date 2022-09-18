صفحة محمد فريخة على الفايسبوك تنفي ما تم تداوله بخصوص 'إجبار مُضيفات شركة سيفاكس على تغطية الشعر'

نفت صفحة رجل الاعمال محمد فريخة، ما قالته احدى المضيفات على اذاعة موزاييك اللتي اكدت انها كانت مضيفة في شركة "سيفاكس"، قولها بان الشركة كانت تجبر المضيفات على ارتداء اللباس الديني وتغطية الشعر ودعاء السفر وعدم استعمال مواد التجميل.
وأكدت الصفحة، في تدوينة على فايسبوك اليوم الاحد 18 سبتمبر 2022، أن لباس مضيفات شركة "سيفاكس" للطيران، موافق للمعايير الدولية ومن اكثر ملابس شركات الطيران اناقة.
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وتابعت الصفحة ان مضيفات "سيفاكس" كن كلهن ترتدين ما تردن بكل حرية شخصية.
واكدت ذات الصفحة ان شركة "سيفاكس" هذه المرة ستتبع كل الوشايات والاتهامات الكاذبة بالقانون.
وجاء في التدوينة:
"اليوم على اذاعة موزايك "المحترمة" يتم بث وشاية صوتية سخيفة لواحدة تدعي انها كانت مضيفة في سيفاكس تقول فيها ان الشركة ربما كانت تسفر لانها كانت تجبر المضيفات على ارتداء اللباس الديني وتغطية الشعر ودعاء السفر وعدم استعمال مواد التجميل...وهذه الصور تبين كذب و حقارة وسخافة هذه الاتهامات والغياب التام للأخلاق...
لباس مضيفات سيفاكس موافق للمعايير الدولية من اكثر ملابس شركات الطيران اناقة. ومضيفات سيفاكس كانوا كلهن جميلات ترتدين ما تردن بكل حرية شخصية.
بعد ان تبين زيف الاتهامات الاولى وبعد ان تبين ان شركة سيفاكس هي اقل شركة طيران سيرت رحلات الى تركيا مقارنة بباقي والشركة والسلط الأمنية وإدارة المطار وبعد ان تبين ان الشركة لا يحق لها بالقانون التدخل في المسافرين والتحقيق معهم لان المهمة موكلة حصرا لإدارة المطار والامن يمرون الى اتهامات اكثر حقارة وسخافة."
وكان الاعلامي حمزة الشوالي كشف في برنامج " جاوب حمزة" على اذاعة موزاييك اليوم ان هنالك شهادات مخيفة لملف شركة سيفاكس وعلاقتها بالتسفير.
وقال الشوالي أنه تحصل على شهادات من قبل مضيفين ومضيفات .
وأوضحت مضيفة انه يتم فرض عليهم لباس معين في الطائرة وعدم ارتداء سراويل او وضع ماكياج وترديد دعاء السفر كما ن بعض المسافرين كانوا يرددون التكبير.
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