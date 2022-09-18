مضيفو طيران في سيفاكس " مسافرون منعونا من وضع الماكياج وكانوا يكبرون واحدهم كان عنصر داعشي"


Publié le Dimanche 18 Septembre 2022 - 15:22 قراءة: 0 د, 57 ث
      
كشف الاعلامي حمزة الشوالي في برنامج " جاوب حمزة" على اذاعة موزاييك اليوم ان هنالك شهادات مخيفة لملف شركة سيفاكس وعلاقتها بالتسفير.


وقال الشوالي نه تحصل على شهادات من قبل مضيفين ومضيفات منعوا من اعداد تقارير الطيران التي يتم اعدادها في حال ملاحظة سلوك غريب على المسافرين.

وتحدث مضيف اخر عن حالات غريبة لاحد المسافرين بدى عليه الاضطراب والتشدد حيث منعته السلطات التركية من دخول مطار اتاتورك ليقوم بمهاجمتهم ليتبين انه داعشي ويتم ترحيله.
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وأوضحت مضيفة انه يتم فرض عليهم لباس معين في الطائرة وعدم ارتداء سراويل او وضع ماكياج وترديد دعاء السفر كما ن بعض المسافرين كانوا يرددون التكبير.


يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قد أذنت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمّة تحقيقات، في علاقة بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر، وهو ملف محل شكاية تقدمت بها في ديسمبر 2021 النائبة السابقة فاطمة المسدي الى القضاء .

ويشتبه في تورط رجل الأعمال محمد فريخة وبعض الإطارات الأمنيّة السابقة على غرار عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي، وعدد من الأئمة، كرضا الجوادي والحبيب اللوز، في ملف التسفير، وفق ما تناقلته وسائل إعلام.

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