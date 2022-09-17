القصرين :ايقاف عناصر اجرامية محل 14 منشور تفتيش واعادة سيارة تاكسي لصاحبها

تمكن اعوان فريق الإستمرار بالقصرين المدينة أول أمس من القبض على عنصر اجرامي افتك سيارة تاكسي من صاحبها تحت التهديد بالطعن بالات حادة .





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وقد تم إسترجاع السيارة المذكورة، و بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به و إستكمال الإجراءات القانونية في شانه .كما اطاحت الوحدات الامنية بمدينة القصرين أمس بعناصر خطرة مفتش عنهم من أجل السرقة و العنف أحدهما محل تفتيش و صادرة في شأنه 11منشور تفتيش و الثاني محل 3مناشير تفتيش و احكام سجينة متفاوة .كما قامت أول أمس و بمناسبة العودة المدرسية و في إطار تأمين المؤسسات التربوية منطقة الأمن الوطني بالقصرين بجملة من الحملات أمكن من خلالها القبض على 5 عناصر اجرامية خطيرة مفتش عنهم لفائدة هياكل قضائية وامنية في قضايا براكاجات وسطو و حجز ما يقارب 17دراجة نارية فورزا بدون وثائق.