القصرين :ايقاف عناصر اجرامية محل 14 منشور تفتيش واعادة سيارة تاكسي لصاحبها


Publié le Samedi 17 Septembre 2022 - 19:51 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تمكن اعوان فريق الإستمرار بالقصرين المدينة أول أمس من القبض على عنصر اجرامي افتك سيارة تاكسي من صاحبها تحت التهديد بالطعن بالات حادة .


وقد تم إسترجاع السيارة المذكورة، و بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به و إستكمال الإجراءات القانونية في شانه .

كما اطاحت الوحدات الامنية بمدينة القصرين أمس بعناصر خطرة مفتش عنهم من أجل السرقة و العنف أحدهما محل تفتيش و صادرة في شأنه 11منشور تفتيش و الثاني محل 3مناشير تفتيش و احكام سجينة متفاوة .
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كما قامت أول أمس و بمناسبة العودة المدرسية و في إطار تأمين المؤسسات التربوية منطقة الأمن الوطني بالقصرين بجملة من الحملات أمكن من خلالها القبض على 5 عناصر اجرامية خطيرة مفتش عنهم لفائدة هياكل قضائية وامنية في قضايا براكاجات وسطو و حجز ما يقارب 17دراجة نارية فورزا بدون وثائق.


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