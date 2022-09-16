نقل محمد فريخة إلى العناية المركزة

أعلنت مساء اليوم عائلة رجل الأعمال محمد فريخة عبر تدوينة فايسبوكية انه تعرض الى اضطرابات صحية حادة استوجبت نقله الى العناية المركزة .

وأشارت العائلة الى أنها تجهل وضعه الصحي.



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يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قد أذنت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمّة تحقيقات، في علاقة بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر، وهو ملف محل شكاية تقدمت بها في ديسمبر 2021 النائبة السابقة فاطمة المسدي الى القضاء .ويشتبه في تورط رجل الأعمال محمد فريخة وبعض الإطارات الأمنيّة السابقة على غرار عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي، وعدد من الأئمة، كرضا الجوادي والحبيب اللوز، في ملف التسفير، وفق ما تناقلته وسائل إعلام.