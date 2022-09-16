الطبوبي: صندوق النقد الدولي موافق على الزيادات الأخيرة في الأجور

قال مساء الجمعة 16 سبتمبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لدى حضوره في قناة التاسعة بأنه لم يبقى هناك اي حل سوى الاقتراض من صندوق النقد الدولي .





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هذه أصعب مفاوضات خضتها طوال مسيرتي والزّيادة في الأجور تصل إلى 5.5 بالمائة



وأضاف الطبوبي قائلا ’’ في هذه المرحلة ليس هناك حل سوى الاقتراض من صندوق النقد الدولي ’’ .وشدد نور الدين الطبوبي على ضرورة استيعاب الدرس من الماضي من اجل توظيف تلك الامكانيات المادية مستقبلا في الاستثمار وغيرها من القطاعات الاخرى .وأوضح الطبوبي بـأنه تم التوصل الى اتفاق مع وفد صندوق النقد الدولي حول الزيادات الاخيرة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام, مرجعا ذلك للذكاء التونسي والاقناع .وقال الطبوبي إنّ المفاوضات الأخيرة كانت أصعب مفاوضات اجتماعية خاضها طوال مسيرته النقابية.وأضاف الطبوبي أنّ إضراب 16 جوان الفارط في القطاع العام لم يكن سياسيّا كما اعتقد البعض، مشيرا إلى أنّ ما تم تداوله حول زيادات في الأجور بـ3.5 بالمائة هي مجرد مغالطات.وتابع "قدّمنا بعض التنازلات خلال المفاوضات مع حكومة المشيشي حماية للمسار" قائلا إنّه قد تم الاتفاق مع حكومة بودن على الزيادة في أجور الوظيفة العمومية وتراوحت بين 5.5 بالمائة و4.2 بالمائة.