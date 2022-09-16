علاقات التعاون الثنائي وسبل مزيد تعزيزها محور لقاء الجرندي بسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس

استقبل عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 16 سبتمبر 2022 زانغ جيانغو سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس. وقد تطرق اللقاء إلى علاقات التعاون الثنائي وسبل مزيد تعزيزها والارتقاء بها إلى أفضل المراتب.

وأكد الوزير على أهمية مزيد تطوير برامج التعاون بين البلدين ودفع المشاريع التنموية والاستثمارات الصينية في تونس، مبرزا ما توليه بلادنا من حرص على تأمين عودة الطلبة التونسيين المزاولين لدراساتهم العليا بالصين إلى جامعاتهم في أفضل الظروف.





ومن جانبه، أكد السفير الصيني أن السفارة تفاعلت إيجابيا مع طلب الجانب التونسي تمكين الطلبة من استئناف دراستهم بالجامعات الصينية وأنها تواصل العمل على تسوية وضعيتهم، حيث تم تسجيل عودة عدد من هؤلاء الطلبة إلى الصين، فيما يواصل بعضهم استكمال إجراءات السفر.

وأكد السفير الصيني على الأهمية التي توليها بلاده لتوطيد العلاقات مع تونس واستعدادها لمزيد الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي ودفع المشاريع التنموية في بلادنا.

كما تطرق السفير إلى الندوة الوزارية لمجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية التي ستُعقد على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك برئاسة وزير الشؤون الخارجية الصيني، مبرزا أن هذه المبادرة تسعى إلى تفعيل جملة من التصورات الواقعية لدفع التنمية في الدول النامية وتعزيز التعاون الإنمائي جنوب-جنوب. وأعرب الدبلوماسي الصيني، في هذا السياق، عن تطلعه إلى مشاركة بلادنا في هذه الندوة لإثراء مضمون المبادرة والاستفادة منها نحو إرساء تنمية جنوب-جنوب متضامنة ومتكافئة.



