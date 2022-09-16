سير مرفق القضاء ومرسوم الصلح الجزائي محورا لقاء رئيس الدولة بوزيرة العدل


Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 - 19:17 قراءة: 0 د, 47 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، وزيرة العدل ليلى جفّال.
وتناول اللقاء، وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، "سير المرفق العمومي للقضاء على وجه العموم، والدور الموكول للقضاة في تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي اعتبارات أخرى".


وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "الدولة لن تكون دولة قانون بالفعل إذا اختلّت الوظيفة القضائية فيها"، معبّرا عن عزمه الثابت على "تطهير البلاد من الذين عبثوا بها على مدى سنوات".
كما تناول اللقاء "ضرورة الإسراع بتطبيق المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله".
..
...


وصدر المرسوم الخاص بالصلح الجزائي في 20 مارس الماضي، وكان محور لقاءات عديدة لرئيس الدولة مع رئيسة الحكومة.

ويتضمن المرسوم 50 فصلا، وهو يتعلق بالصلح الجزائي في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي تترتب عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة، والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253101



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 16 سبتمبر 2022 | 19 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:55 18:28 15:45 12:21 06:02 04:35
Babnet
27°
 Babnet36° Babnet % 89 :الرطــوبة
تونــس Babnet27°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2730°-2429°-2333°-2431°-25
  • Avoirs en devises
    23694,0

  • (16 sept)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,23264 DT        1$ =3,23446 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 sept)   754,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

   