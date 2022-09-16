تحتفل ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 بحلة جديدة لعلامتها التجارية!

بلاغ صحفي - نظمت Ooredoo تونس، الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، يوم الخميس 15 سبتمبر 2022، حفلا على شرف وسائل الإعلام التونسية للاحتفال بهذا الحدث التاريخي والاستثنائي في أجواء احتفالية مليئة بالمفاجآت.









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دائما قريبة من شركائها، اغتنمت Ooredoo هذه الفرصة لتتقدم بالشكر لوسائل الإعلام على دعمهم المتواصل طوال مسيرتها التي امتدت 20 عاما. كما كانت فرصة للاحتفال بهذا الحدث الفخم وتمكين 6 وسائل اعلام من الفوز بباقة كاملة لحضور احتفالات ومباريات كأس العالم فيفا قطر 2022 وتشجيع المنتخب التونسي.كما تميز الحدث بإطلاق العلامة التجارية الجديدة والشعار الجديد الذي يعد بالكثير من المستجدات والتقدم.ويتماشى شعار "طورعالمك" تماما مع فلسفة واستراتيجية Ooredoo التي تستمر في التطور مع مرور الزمن.ويقدر الشعار الجديد تماما التقدم البشري ويعكس تماما التزام المشغل بالمضي قدما دائما.وصرح منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo تونس: "شعارنا في Ooredoo هو التطوير المستمر. إن كوننا راعيا لأكبر حدث رياضي لا يمكن إلا أن يشجعنا على تقديم أفضل الخدمات والفرص لحرفائنا. يتزامن هذا الحدث مع إطلاق شعارنا وعلامتنا الجديدة. سيعزز هذا التحول مكانتنا في السنوات القادمة كعلامة تجارية رائدة. لذلك فإن شعارنا الجديد "طور عالمك" يلخص مهمتنا بشكل مثالي، والتي تهدف إلى وضع فرقنا و حرفائنا في قلب أولوياتنا. كما أننا نعد بمرافقتهم، وتمكينهم من أن يكونوا دائما متقدمين. »كما صرح سونيل ميشرا، الرئيس التنفيذي للتسويق في Ooredoo تونس، قائلا: "سيتيح هذا التمركز الجديد لحرفائنا استكشاف مغامرات جديدة. لدينا جميعا حاجة مستمرة للتقدم سواء في حياتنا الشخصية أو المهنية وسنواصل الاستثمار في تطوير منتجاتنا وخدماتنا المبتكرة من أجل تلبية حاجيات حرفائنا. »وتنبع الهوية البصرية الجديدة ل Ooredoo الجريئة والنابضة بالحياة والمميزة والمتطورة من نفس الروح والشغف اللذين تحتفى بهما الشركة، وتعكس موقفها المستقبلي.