التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وتطوير برنامج "رائدات" محور لقاء وزيرة الأسرة والمرأة برئيسة الشبكة الكندية لسيدات الأعمال بكيبيك


Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 - 16:39 قراءة: 1 د, 7 ث
      
مثّل بحث آفاق التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة محور اللقاء الذي جمع آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مساء اليوم الجمعة 16 سبتمبر بمقر الوزارة، ب Ruth Vachon ، رئيسة الشبكة الكنديّة لسيدات الأعمال بكيبيك مرفوقة ب Martine Daigleرئيسة مكتب الشؤون العامة والعلاقات الحكومية بالشبكة.


وتم الاتّفاق خلال جلسة العمل على اعداد مشروع اتّفاقيّة تعاون وشراكة بين الجانبين والانطلاق في الاعداد للقاء بين باعثات مشاريع تونسيّات وكنديّات خلال الفترة القادمة والتعاون بهدف تطوير منصة "رائدات" لتنمية فرص تسويق منتوجات المشاريع النسائية في الأسواق الداخليّة والخارجيّة.

وبيّنت الوزيرة خصائص المقاربة التونسية الشاملة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات، مؤكّدة أنّ هذه المقاربة تنسجم مع الالتزامات الدوليّة و أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لاسيّما الهدف الخامس المتعلّق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
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كما استعرضت في السياق ذاته جهود الوزارة في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات من خلال تنفيذ برنامج الوطني الجديد للاستثمار النسائي والاستثمار "رائدات" الذي يهدف إلى خلق 3000 مشروع نسائي خلال الخماسيّة القادمة لا سيّما في المجالات المجدّدة وذات الطاقة التشغيلية العالية.
وأكّدت رئيسة الشبكة تقديرها للتجربة التونسية في هذا المجال معربة عن رغبة الجانب الكندي في دعم برامج الوزارة المتّصلة بتعزيز الاستثمار النسائي ودفع المبادرة لدى النساء والفتيات وبعث المشاريع واستعداد الشبكة لدعم جهود الوزارة قصد مزيد تطوير برنامج "رائدات" تعزيزا لريادة الأعمال النسائية وتأمين حسن تفاعلها مع التحولات الرقمية ومقتضيات التشبيك والانفتاح على الأسواق العالمية.

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