القبض على شاب متنكر في جلباب وخمار

تمكن اعوان مركز الامن الوطني بالقصر من ولاية قفصة من الاطاحة بشاب كان يتنقل في جلباب وخمار .







وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على أثر ورود مكالمة هاتفية من مواطنة تشك فيها في شخص تعمد التنكر في " جلباب " و " خمار " فتنقلت على جناح السرعة الدورية الليلية للشرطة العدلية بالقصر و قامت بتمشيط المكان ليتمكن الأعوان من الإطاحة به في وقت قياسي بعد أن حاول الهروب من الدورية ، و بإقتياده لمنطقة الأمن تبين أنه يحمل معه ادة لقطع الحديد كان يستعملها في السرقة و بعرض هويته على الناظم الٱلي يتبين أيضا أنه مطلوب لدى الشرطة العدلية بقفصة في قضية سلب ، هذا و قد أذنت النيابة العمومية بقفصة بالاحتفاظ به إلى حين عرضه على السلطات القضائية.





