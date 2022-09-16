القبض على شاب متنكر في جلباب وخمار


Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 - 12:30 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تمكن اعوان مركز الامن الوطني بالقصر من ولاية قفصة من الاطاحة بشاب كان يتنقل في جلباب وخمار .


وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على أثر ورود مكالمة هاتفية من مواطنة تشك فيها في شخص تعمد التنكر في " جلباب " و " خمار " فتنقلت على جناح السرعة الدورية الليلية للشرطة العدلية بالقصر و قامت بتمشيط المكان ليتمكن الأعوان من الإطاحة به في وقت قياسي بعد أن حاول الهروب من الدورية ، و بإقتياده لمنطقة الأمن تبين أنه يحمل معه ادة لقطع الحديد كان يستعملها في السرقة و بعرض هويته على الناظم الٱلي يتبين أيضا أنه مطلوب لدى الشرطة العدلية بقفصة في قضية سلب ، هذا و قد أذنت النيابة العمومية بقفصة بالاحتفاظ به إلى حين عرضه على السلطات القضائية.


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