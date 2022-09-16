عبير موسي: اش مدخل الناصر البدوي في السياسة ؟؟؟ والبرنس يدعي مساندته لي لكنه يساند الرئيس

تفاعل برنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" مع الاتهامات التي ساقتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لافراد البرنامج بانهم جزء من التامر ضدها.

وقالت عبير موسي " اش مدخل الكوارجي الناصر البدوي في التحليل السياسي والبارودي هو نائب مخلوع اما البرنس فهو يدعي الدفاع عني لكنه يدافع عن الرئيس قيس سعيد"... فيديو



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وينفذ عدد من قيادات «الحزب الدستوري التونسي الحر» الذي تتزعمه عبير موسي، وعدد من البرلمانيين السابقين، اعتصاماً أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في تونس العاصمة، للمطالبة بـ«تمتيع الشعب التونسي بحقوق الإنسان والحريات، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، عبر اختيار حكامه وممثليه في انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية»، بحسب تصريحات موسي خلال إعلانها عن هذا الاعتصام، الذي يتواصل إلى غد السبت، والذي يأتي في إطار سلسلة من التحركات التي يقودها الحزب منذ أشهر، للتعبير عن رفضة المسار الذي ينتهجه رئيس الجمهورية.وقالت موسي إن مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، مطالب بأن يحث على «احترام التزامات تونس الدولية في ضمان حق الشعب في تقرير مصيره، واختيار حكامه وممثليه في انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية... كما أنه مطالب بعدم الاعتراف الأممي بشرعية السلطة القائمة في تونس، في ظل عدم الدعوة لانتخابات رئاسية، وكذا إعلان عدم مطابقة العملية الانتخابية، المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل، لمقاييس النزاهة والشفافية المتفق عليها عالمياً، وعدم شرعية البرلمان المنبثق عنها».