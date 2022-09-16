الناطقة باسم وزارة الداخلية: السيد الوزير نموذج في تطبيق القانون وقد أذن بفتح تحقيق في شخصه والحمد للّه النتائج كانت سلبية

قالت الجمعة 16 سبتمبر، الناطقة باسم وزارة الداخلية فضيلة خليفي ان وزير الداخلية توفيق شرف الدين نموذج لتطبيق القانون وأن الوزارة ملتزمة باحترام وتطبيق القانون.





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وأفادت في هذا السياق بأنه وايمانا منه بتطبيق القانون واحترامه فان وزير الداخلية أذن بفتح تحقيق في شخصه اثر اتهامات له بخصوص ممتلكاته وقالت "الحمد لله النتائج كانت سلبية".وأوضحت انها قدمت هذا المثال للتأكيد على ان وزارة الداخلية ملتزمة باحترام وتطبيق القانون من الوزير مرورا بمختلف الأعوان والمسؤولين الأمنيين.