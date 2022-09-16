حي ابن خلدون... مفتش عنه يعتدي على اطار أمني بسيف كبير الحجم

أوقف أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران بالتنسيق مع اعوان مركز الأمن الوطني بحي ابن خلدون، اخطر منحرف بالجهة والذي يعد من أحد أباطرة بيع الخمر خلسة و المعروف بكنية " بوعفيطة".





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وكشفت الأبحاث انه كان يقوم بتزويد بائعي الخمر بكميات متفاوتة من الجعة باستعمال سيارة "برتنار" وخلال عملية مطاردته ومحاصرته ،قام المظنون فيه بإشهار سيف كبير الحجم و الاعتداء به على أحد الإطارات الأمنية علي مستوي اليد متسببا له في اصابة غائرة محاولا التملص و الهروب الا انه تمت السيطرة عليه وايقافه.وهذا وتم حجز السيارة وكميات كبيرة من الخمور كان المتهم بصدد التفريط فيها بالبيع .باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمتهم وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء .