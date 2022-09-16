حي ابن خلدون... مفتش عنه يعتدي على اطار أمني بسيف كبير الحجم


Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 - 08:58 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أوقف أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران بالتنسيق مع اعوان مركز الأمن الوطني بحي ابن خلدون، اخطر منحرف بالجهة والذي يعد من أحد أباطرة بيع الخمر خلسة و المعروف بكنية " بوعفيطة".


وكشفت الأبحاث انه كان يقوم بتزويد بائعي الخمر بكميات متفاوتة من الجعة باستعمال سيارة "برتنار" وخلال عملية مطاردته ومحاصرته ،قام المظنون فيه بإشهار سيف كبير الحجم و الاعتداء به على أحد الإطارات الأمنية علي مستوي اليد متسببا له في اصابة غائرة محاولا التملص و الهروب الا انه تمت السيطرة عليه وايقافه.

وهذا وتم حجز السيارة وكميات كبيرة من الخمور كان المتهم بصدد التفريط فيها بالبيع .
..
...


باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمتهم وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253048



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 16 سبتمبر 2022 | 19 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:55 18:28 15:45 12:21 06:02 04:35
Babnet
30°
 Babnet35° Babnet % 74 :الرطــوبة
تونــس Babnet27°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2730°-2429°-2332°-2430°-25
  • Avoirs en devises
    23666,0

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,23491 DT        1$ =3,22900 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   885,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

   