حمة الهمامي: قيس سعيد باش يرجعلنا يرجع العروشية والكناطرية


Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 - 21:33 قراءة: 1 د, 24 ث
      
قال الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي في مداخلة على قناة التاسعة ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يريد إعادة العروشية على الطريقة الليبية من وراء الانتخابات على الأفراد.
وأضاف حمة الهمامي " من عنده المال سيكون في البرلمان المقبل".

وتابع حمة الهمامي " لا يمكن ابدا القبول بمسرحية قيس سعيد أو المشاركة فيها".

يذكر أن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر مساء يوم الخميس، تضمن أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.
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وتضمن الأمر فصلين اثنين، يتعلق الأول بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس النواب المقبل يوم السبت 17 ديسمبر 2022، على ان يصوت الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16و17 ديسمبر المقبل. ويتعلق الفصل الثاني بنشر الأمر في الرائد الرسمي.




ونص الفصل 20 على أنه لا يمكن للنّاخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلاّ بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم، وهم:
ـ أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين،
ـ القضاة،
ـ رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية،
ـ الولاّة،
ـ المعتمدون الأول والكتّاب العام ون للولايات والمعتمدون والعمد،
ـ الأئمة،
ـ رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية.

ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشحهم .

كما لا يجوز الترشح في نفس الوقت للانتخابات التشريعية والرئاسية والجهوية والبلدية في صورة تزامنها.

ونص الفصل 6 على أنه لا يرسم بسجلّ النّاخبين:
ـ الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلّة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،

اضافة الى الأشخاص المحجور عليهم وهم العسكريون المباشرون والمدنيون مدة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي

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