سعيد: ’’سيتم اعداد مشروع يتعلق بإعادة العمل بدار المعلمين العليا’’

أكــد عشية اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بأنه سيتم اعداد مشروع يتعلق بإعادة العمل بدار المعلمين العليا وبدار ترشيح المعلمين .





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واضاف سعّيد قائلا ’’كان بالامكان ان يخصص ثلث ميزانية الدولة للتربية و التعليم, مشددا على أن الاصلاحات لا تكون ناجعة الا اذا كانت متكاملة عبر اصلاح المنظومة كلها . .كما أكــد رئيس الجمهورية بأنه سيتم التداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في الجزء المتصل بإنتخابات اعضاء مجلس نواب الشعب قبل اضافة جزء جديد في المدة القادمة يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والاقاليم ووضع نصا يُنظم العلاقات بين المجلسين وفق تعبيره.وشدد سعيد على ان القانون الانتخابي لا يقل اهمية عن الدستور حتى وان كان دونه مرتبة قانونية .