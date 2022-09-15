محمد فريخة يوجه رسالة للرأي العام يفنّد من خلالها الاتهامات "السياسوية" بتورّط شركة سيفاكس في تسفير الارهابيين ويؤكد ثقته في القضاء


Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 - 16:41 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وجّه الخميس 15 سبتمبر، رجل الاعمال ومدير شركة سيفاكس رسالة الي "الاعلام الوطني الشريف" والراي العام الوطني بخصوص الاتهامات بتورط شركة سيفاكس في تسفير الارهابيين.


ووصف فريخة الاتهامات الموجه الي شركته بالاتهامات السياسوية من اطراف تحمل غايات سياسية واشخاص غابت عنهم الاخلاق حسب نص الرسالة.
وأكد فريخة ثقته في براءته من الاتهامات الموجهة اليه كما أكد ثقته في القضاء التونسي الشريف وفق ما جاء في رسالته.

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يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قد أذنت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمّة تحقيقات، في علاقة بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر، وهو ملف محل شكاية تقدمت بها في ديسمبر 2021 النائبة السابقة فاطمة المسدي الى القضاء .

ويشتبه في تورط رجل الأعمال محمد فريخة وبعض الإطارات الأمنيّة السابقة على غرار عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي، وعدد من الأئمة، كرضا الجوادي والحبيب اللوز، في ملف التسفير، وفق ما تناقلته وسائل إعلام.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 253019

Zeitounien  (Tunisia)  |Vendredi 16 Septembre 2022 à 07h 10m |           
ادعوا الله تعالى في كل وقت وفي صلاة الجمعة ان يطلق سراح المسجونين ظلما من أجل الإسلام.



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