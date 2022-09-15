جوهر بن مبارك لحفيظ حفيظ: لا يمكن ان أتلقى من أمثالك دروسا في الوطنية ولا تنسى أنك انت وأمثالك في اتحاد الشغل كنتم أكبر لاعب فيما تسمّيها العشرية السوداء ‎‎

من جانبه نشر جوهر بن مبارك تدوينة رد من خلالها على حفيظ حفيظ وأكد على حقه في الخوض في المسائل المتعلقة باتحاد الشغل باعتباره أحد ابناء المنظمة الشغيلة واحد منخرطيها.وخاطب حفيظ قائلا "الاتحاد ليس ملكا لك او لغيرك حتّى تحدّد من يخوض في أمره ومن لا يخوض فنحن ابناءه قبلك واكثر منك أبا عن جد وجيلا وراء جيل".وبخصوص اتهامه باستجداء السفارات قال بن مبارك "ليس من أمثالك اتلقى دروسا في الوطنية. لقاءاتكم مع السفراء والمسؤولين الاجانب التي تتباكون فيها في حضرتهم على وضعكم ووضع البلاد لا تحصى ولا تعدّ".وتابع بن مبارك مخاطبا حفيظ حفيظ "تقول عن جهل او عن سوء نيّة وانت تتحدّث عنّي "عشريتكم السوداء" لعلمك ان أكبر لاعب في ادارة العشرية المذكورة كنت انت و من معك افلم تضعوا حكومات؟ و أسسقطم حكومات؟، أفلم تنصّبوا وزراء ؟والم تقيلوا وزراء؟ أفلم تتدخّلوا وفرضتم بالتحريض أحيانا والوعيد والتخريب أحيانا أخرى جزاء كبيرا من السياسات الفاشلة التي قادت البلاد الى الإفلاس والشعب الى المعاناة؟".