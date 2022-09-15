غرفة القصابين: 'سعر الكيلوغرام من اللحم وصل إلى 50 دينارا'

أكد رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أحمد العميري أن سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء وصل إلى 40 و50 دينارا في الفترة الحالية.





وفي تدخل هاتفي على اذاعة شمس اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، استنكر أحمد العميري عدم تفاعل المسؤولين والوزراء المعنيين مع هذا الإشكال، منددا بامتناعهم عن توضيح الأسباب وكشف الحقائق للمواطن التونسي.واتهم العميري المسؤولين المعنيين في الدولة بالعجز عن تقديم الحلول، معتبرا أنه من غير المعقول توريد العلف والعجول بالمليارات دون أن ينعكس ذلك إيجابا على المستهلك التونسي.وقال المتحدث إن لوبيات فساد تقف وراء هذا الوضع، داعيا وزارة التجارة إلى ضرورة التدخل والتجاوب مع المراسلة التي وجهتها غرفة القصابين بتاريخ غرة سبتمبر، وفي صورة عدم التجاوب مع حلول الأسبوع القادم سيتم تنظيم ندوة صحفية لكشف عدة أسرار وفق تصريحه.