طارق الشريف: ''مشكلة تونس بعد 2011 سوء الحوكمة''

أقر رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" طارق الشريف، اليوم الخميس، ان "مشكلة تونس بعد 2011 تكمن في سوء الحوكمة".

وأوضح خلال حواره في حصة ماتينتال اذاعة شمس، ان "تونس كدولة شبيهة بالعائلة وبالشركات لديها مصاريف ومداخيل لكنها لا يمكنها التحكم فيها خاصة بعد الثورة".



وأشار الشريف إلى انه تم "إغراق الوظيفة العمومية والقطاع العام بالانتدابات بعد الثورة مما أثقل كاهل الدولة بالأجور"، لافتا إلى ان كتلة الاجور ارتفعت من 6 مليون دينار إلى 23 مليون دينار وهذا بعيد كل البعد عن الحوكمة، وفق تعبيره.وعلى ذلك، أفاد ان الاموال التي خصصت للأجور بعد اغراق المؤسسات العمومية بالإنتدابات كان من الأجدر تخصيصها للتنمية.وفي ذات السياق، دعا الشريف الي تحرير التوريد، متسائلا عن فائدة الدواوين التابعة للدولة والمشرفة على توريد المواد الغذائية مثل القهوة والسكر وغيرها.وعلى ذلك، أفاد انه من الأجدر على الدولة التركيز على شؤون أكثر اهمية تنفع المواطن، ذاكرا تركيز جهودها على قطاع التعليم وغيره.هذا وأقر الشريف انهم في كوناكت يباركون بقاء الغزالة "الخطوط الجوية التونسية" تحت إشراف الدولة لكن مع فتح الأجواء التونسية لباقي الطائرات، وفق تعبيره.