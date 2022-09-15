حوالي مليونين و300 ألف تلميذ يجددون العهد مع مقاعد الدراسة في أول يوم من السنة الدراسية 2022-2023


Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 - 08:09 قراءة: 0 د, 36 ث
      
يجدّد حوالي 2 مليون و300 ألف تلميذ، اليوم الخميس، الموافق لـ 15 سبتمبر 2022، العهد مع مقاعد االدراسة بحوالي 90 ألف فصل موزعة على 6134 مؤسسة تربوية بمختلف جهات البلاد.


وتسجّل العودة المدرسية 2022/2023 ، حسب المعطيات الاحصائية التي قدّمها وزير التربية فتحي السلاوتي خلال ندوة صحفية عقدها يوم الاثنين الماضي، تطورا في عدد التلاميذ بنسبة 1.5 بالمائة أي ما يعادل 35 ألف تلميذ إضافي مقارنة بالسنة الفارطة.

وفي المقابل يشرف على تأمين سير السنة الدراسية الجديدة، 154 ألفا و309 مدرّسا قارا بنسبة تطور سلبي بـ 0.8 بالمائة، ب6134 مؤسسة تربوية موزعة بين 4588 مدرسة ابتدائية و1545 مدرسة إعدادية ومعهد ثانوي ، من بينها 22 مؤسسة تربوية تم إحداثها هذه السنة .



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