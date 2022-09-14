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معتمد المحرس يقدم استقالته
Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 - 13:01
قراءة: 0 د, 8 ث
باب نات -
أكد مصدر مطلع أن معتمد المحرس بولاية صفاقس فؤاد حفوز قد قدم استقالته من منصبه.
وأضاف ذات المصدر إن أسباب استقالته شخصية وعائلية .
وائل الرميلي
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