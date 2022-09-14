معتمد المحرس يقدم استقالته


Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 - 13:01 قراءة: 0 د, 8 ث
      
باب نات - أكد مصدر مطلع أن معتمد المحرس بولاية صفاقس فؤاد حفوز قد قدم استقالته من منصبه.


وأضاف ذات المصدر إن أسباب استقالته شخصية وعائلية .



وائل الرميلي


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