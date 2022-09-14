معتمد المحرس يقدم استقالته

باب نات - أكد مصدر مطلع أن معتمد المحرس بولاية صفاقس فؤاد حفوز قد قدم استقالته من منصبه.







وأضاف ذات المصدر إن أسباب استقالته شخصية وعائلية .







وائل الرميلي





وأضاف ذات المصدر إن أسباب استقالته شخصية وعائلية .وائل الرميلي