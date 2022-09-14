صورة اليوم: الطبوبي وماجول في قمة السعادة اثر لقاء رئيس الجمهورية!؟


Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 - 10:59 قراءة: 1 د, 11 ث
      
تداول الاربعاء 14 سبتمبر، عديد النشطاء على موقع الفايسبوك صورة لكل من الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الاعراف سمير ماجول بمناسبة استقبالهما اول أمس من طرف رئيس الجمهورية.


وظهر كل من الطبوبي وماجول وقد غلب الاحباط والخيبة على ملامحهما وعلق النشطاء بالقول "يبدو أن اللقاء مع رئيس الجمهورية كان مثمرا ويدعو الي التفاؤل بانخفاض مرتقب في الاسعار" فيما علق البعض ساخرين "يظهر من الصورة ان الطبوبي وماجول في قمة السعادة بعد لقاء الرئيس".



وكان الوضع الاقتصادي والاجتماعي مثل محور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج يوم الاثنين بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.

وذكر بلاغ لرئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس، سعيد أكّد خلال هذا اللقاء، على ضرورة الخروج من هذا الوضع الذي يستهدف مؤسسات الدولة والوطن، وشدّد على دور الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في أقرب الآجال.
وجاء في البلاغ أن "اللقاء تناول جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بتراكم الأزمات الناتجة عن الوضع العالمي ولكن أيضا عن سنوات طويلة من محاولات ضرب الدولة والمساس بوحدة الوطن."

وحسب رئاسة الجمهورية تم التطرّق، أيضا، إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، وإلى الغياب غير الطبيعي للعديد من المواد الأساسية بالنسبة إلى المواطن رغم أن هذه المواد متوفرة ولكن يتم احتكارها لتأجيج الوضع الاجتماعي، و"هؤلاء الذين يدفعون الأموال لتحقيق مآربهم يعلم الشعب التونسي جيّدا من هم وما هي ترتيباتهم الحالية واللاحقة".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252932



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 14 سبتمبر 2022 | 17 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:58 18:31 15:47 12:22 06:01 04:33
Babnet
35°
 Babnet38° Babnet % 43 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2639°-2735°-2731°-2527°-23
  • Avoirs en devises
    23682,9

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,23789 DT        1$ =3,19033 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   764,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

   