هيكل المكي: '' التناحر بين وزراء حكومة بودن أصبح يهدد حتى الأمن القومي''

اقر القيادي في حركة الشعب هيكل المكي ان" التناحر بين عدد من وزراء حكومة بودن اصبح يهدد حتى الأمن القومي".





''حكومة بودن لم تقدم شيئا وسعيد اولا واخيرا المسؤول الوحيد على الدولة وامام الشعب''

وأكد ضيف شمس آف آم خلال حواره في حصة الماتينال، صباح اليوم الأربعاء، ان "الدولة التونسية لا تحتمل أي صراع او تناحر ويجب على الفريق الحكومي العمل في إنسجام"، تعقيبا منه على الخلاف بين وزيرى الشؤون الإجتماعية ووزير الداخلية.وتسائل المكي قائلا: "ماذا فعل وزراء هذه الحكومة وماذا قدموا في حين ان لهم صلاحيات موسعة وشرعية "، متابعا "كان من الأجدر عليهم العمل ليلا ونهارا من أجل إيجاد حلول لاوضاع المتأزمة".وأفاد المكي انه لا يدعو" لتحوير وزاري بل لإعداد مشروع وتصور كامل" ، قائلا تونس يحب ان تكون ارض لمشاريع كبرى وشانطي كبير، وفق توصيفه.وشدد القيادي في حركة الشعب على ضرورة اتباع مسار فيه تصورات إقتصادية جديدة تقطع مع المنوال الحالي.و قال المكي، إن حكومة بودن لم تقدم شيئا للتونسيين وان مرحلة ما بعد 25 جويلة لا تدار بهذا الشكل ، وفق تعبيره.كما قال المكي إن"قيس سعيد هو أولا واخيرا المسؤول عن الدولة وامام شعبه".وأقر إن نجاح مسار 25 جويلية مرتبط بما ستقدمة حكومة ما بعد 25 جويلية، لافتا النظر إلى أن تونس تاخرت على جميع المستويات.وأفاد المكي ان حكومة بودن موغلة في الخيارات الليبرالية غير آبهة بقفة التونسي، وفق تعبيره.واكد المكي ان حركة الشعب مع قيس سعيد ليس لشخصة وانما لانه أنقذ البلاد من منظومة فقرت التونسيين ونكلت بهم ، مضيفا أنهم مع 25 جويلية من أجل دولة ديمقرطية إجتماعية ودولة الشعب.