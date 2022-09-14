المكي " النقص في المحروقات يمكن أن يكون بسبب "الحرقة" لان البواخر الأمنية تستهلك الكثير من الوقود"

قال القيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في مداخلة على قناة التاسعة ان النقص في المحروقات التي تعاني منها البلاد يمكن أن تعود لتفاقم الهجرة غير الشرعية.

وأضاف المكي " البواخر والزوارق الأمنية التي تراقب الحدود تستهلك كثيرا من الوقود وقد اشتغلت في طاقتها القصوى هذه الفترة".





وطالب المكي من رئيس الجمهورية قيس سعيد إيجاد حلول واقعية للازمات التي تمر بها البلاد.







وطالب المكي من رئيس الجمهورية قيس سعيد إيجاد حلول واقعية للازمات التي تمر بها البلاد.