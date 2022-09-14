المكي " النقص في المحروقات يمكن أن يكون بسبب "الحرقة" لان البواخر الأمنية تستهلك الكثير من الوقود"


Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 - 09:09 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قال القيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في مداخلة على قناة التاسعة ان النقص في المحروقات التي تعاني منها البلاد يمكن أن تعود لتفاقم الهجرة غير الشرعية.
وأضاف المكي " البواخر والزوارق الأمنية التي تراقب الحدود تستهلك كثيرا من الوقود وقد اشتغلت في طاقتها القصوى هذه الفترة".

وطالب المكي من رئيس الجمهورية قيس سعيد إيجاد حلول واقعية للازمات التي تمر بها البلاد.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 252928

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 14 Septembre 2022 à 09h 32m |           
يا مكي جانبت الصواب
لا تهذي

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mercredi 14 Septembre 2022 à 09h 26m |           
Des Propos Irrationnels....Puisse Allah lui eclairer la voie....Il perd tout sens de la Réalité !



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