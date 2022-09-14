الباروميتر السياسي... تراجع في منسوب التفاؤل بـ17 نقطة

كشفت صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء نتائج سبر آراء أعدّته بالاشترك مع مؤسسة سيغما كونساي حول الباروميتر السياسي لشهر سبتمبر الحالي.







ووفق الباروميتر, تمّ تسجيل تراجع حاد في منسوب التفاؤل لدى التونسيين بـ17 نقطة، حيث نزل من 61.5 بالمائة في أوت الماضي ليستقر اليوم في حدود 45.5 بالمائة من العينة المستجوبة .



وبالنسبة إلى سير الأمور في البلاد فان نتائج الباروميتر السياسي لشهر سبتمبر تظهر أن 50.3 بالمائة من العينة المستجوبة ترى أن البلاد تسير في الطريق الخطأ، فيما اعتبر 44.5 بالمائة من المستجوبين أن البلاد في الطريق الصحيح.



