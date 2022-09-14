جبهة الخلاص تُطالب بالإسراع في تمكين النائب بالبرلمان المنحل لطيفة الحباشي من جواز سفرها


Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 - 06:29 قراءة: 0 د, 41 ث
      
حمّلت جبهة الخلاص السلطة القائمة مسؤولية التداعيات الخطيرة على صحّة النائب عن حركة النهضة بالبرلمان المنحل لطيفة الحباشي، وما يمكن أن ينتج عن المماطلة في تجديد جواز سفرها، من تبعات على وضعيّتها النفسية والجسديّة.


وعبرت الجبهة، في بيان لها يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، عن تضامنها ومساندتها التامّة للطيفة الحبّاشي، وتدعو لها بالشفاء العاجل، وتطالب الجهات الرسمية بالإسراع بتمكينها من جواز سفرها باعتباره حقا مشروعا يكفُله القانون وتحميه المواثيق الانسانيّة المحليّة والدوليّة.

كما ذكرت الجبهة بتواتر عمليّات مماطلة النّوّاب لاستخراج جوازات سفرهم ومنع العديد منهم من السّفر دون أيّ إذن قضائي، حسب نص البيان.


واشارت الجبهة الى ان الحباشي تعانِي من مرض خبيثٍ ونادرٍ يتطلّب علاجا بالأشعة في الخارج حسب توصياتِ طبيبها المُباشر ،مؤكدة المماطلة في نيل جواز سفرهَا بعد أن تقدّمت بطلب لتجديدِه منذ ما يزيد عن الأسبوعين، حسب ذات البيان.





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