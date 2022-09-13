الطبوبي " تحدثت مع الرئيس حول غلاء الاسعار وان " البرمة تغلي"

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" ان الحوار مع الرئيس قيس سعيد كان هدفه تحقيق تهدئة اجتماعية شاملة وبداية العمل على عملية الاصلاح خاصة الاقتصادية منها.

واضاف نور الدين الطبوبي " الرئيس قيس سعيد اصبح واعيا بشكل كبير بالازمات التي تطال البلاد متابعا " حتى لو اختلفنا لا يجب ان يكون الاختلاف على حب الوطن".



واكد الطبوبي انه تحدث مع الرئيس قيس سعيد عن الوضع الاقتصادي وغلاء الاسعار مضيفا " تحدثت مع الرئيس حول غلاء الاسعار وانو " البرمة تغلي" وان هنالك استياء كبير".وقال " ان الرئيس تاتيه تقارير حول الازمة الاقتصادية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن".وكان الوضع الاقتصادي والاجتماعي مثل محور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج يوم الاثنين بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.وذكر بلاغ لرئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس، سعيد أكّد خلال هذا اللقاء، على ضرورة الخروج من هذا الوضع الذي يستهدف مؤسسات الدولة والوطن، وشدّد على دور الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في أقرب الآجال.وجاء في البلاغ أن "اللقاء تناول جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بتراكم الأزمات الناتجة عن الوضع العالمي ولكن أيضا عن سنوات طويلة من محاولات ضرب الدولة والمساس بوحدة الوطن."وحسب رئاسة الجمهورية تم التطرّق، أيضا، إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، وإلى الغياب غير الطبيعي للعديد من المواد الأساسية بالنسبة إلى المواطن رغم أن هذه المواد متوفرة ولكن يتم احتكارها لتأجيج الوضع الاجتماعي، و"هؤلاء الذين يدفعون الأموال لتحقيق مآربهم يعلم الشعب التونسي جيّدا من هم وما هي ترتيباتهم الحالية واللاحقة".