صدر بالرائد الرسمي: أسعار السجائر والمنتوجات المختصة بها الدولة

صدر بالرائد الرسمي اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، قرار من وزارة المالية بضبط المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها.

وتُلغى بذلك أحكام قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 جوان 2021 المتعلق بالمنتوجات المختصة بها الدولة وقرار وزيرة المالية المؤرخ في 24 مارس 2022 المتعلق بالمنتوجات المختصة بها الدولة.





وفي ما يلي جداول الأسعار:













