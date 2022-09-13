سنية الدهماني: قيس سعيد سيقول للطبوبي أن خزائن الدولة فارغة ومافمّاش فلوس

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلتها على قناة التاسعة ان رئيس الجمهورية تخلى عن قناعاته بعدم الحديث مع الاجسام الوسيطة خاصة النقابات.

واضافت " مع الأزمة الاقتصادية المرور بقوة غير مجدي خاصة في ظل ضغوط صندوق النقد الدولي".



وتابعت الدهماني " في النهاية سعيد سيقول للطبوبي أن خزائن الدولة فارغة ومافماش فلوس".وكان الوضع الاقتصادي والاجتماعي مثل محور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج يوم أمس الاثنين بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.وذكر بلاغ لرئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس، سعيد أكّد خلال هذا اللقاء، على ضرورة الخروج من هذا الوضع الذي يستهدف مؤسسات الدولة والوطن، وشدّد على دور الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في أقرب الآجال.وجاء في البلاغ أن "اللقاء تناول جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بتراكم الأزمات الناتجة عن الوضع العالمي ولكن أيضا عن سنوات طويلة من محاولات ضرب الدولة والمساس بوحدة الوطن."وحسب رئاسة الجمهورية تم التطرّق، أيضا، إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، وإلى الغياب غير الطبيعي للعديد من المواد الأساسية بالنسبة إلى المواطن رغم أن هذه المواد متوفرة ولكن يتم احتكارها لتأجيج الوضع الاجتماعي، و"هؤلاء الذين يدفعون الأموال لتحقيق مآربهم يعلم الشعب التونسي جيّدا من هم وما هي ترتيباتهم الحالية واللاحقة".