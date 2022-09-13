فوشانة: عنصر سلفي مصنف خطير يتزعم شبكة لترويج الكوكايين

تمكن اعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفوشانة امس من القبض على عنصر سلفي مصنف خطير كان يتزعم شبكة لترويج المخدرات.





وكان منطلق الأبحاث في القضية على اثر ورود معلومات مؤكدة على وحدات الحرس تفيد ان أحد العناصر من ذوى السوابق العدلية بصدد القيام بترويج مادة مخدرة فتم نصب كمين محكم من طرف اعوان فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بفوشانة أين أمكن لهم القاء القبض عليه وجلبه الى مقر الفرقة وبتفتيشه تم العثور على 4 لفائف بها مادة الكوكايين ومبلغ مالي يقدر ب1350 دينارا و20 اورو عملة اجنبية متأتية من تجارة المخدرات وبالاتصال بالجهة الأمنية بمرجع نظر سكناه تبين وانه مدرج بخزينة الوحدة المذكورة كعنصر سلفي خطير كما تم ترحيله من القطر الايطالي على أثر القيام بهجرة غير شرعية هو وشقيقه الذي سافر لاحقا الى سوريا وأنظم لداعش.وكشفت الأبحاث مع المتهم انه زعيم شبكة لترويج المخدرات بولاية بن عروس .باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.