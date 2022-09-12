جامعة الكهرباء والغاز تُطلِق صيحة فزع مُحذِرة من 'دخول البلاد في الظلام'


Publié le Lundi 12 Septembre 2022 - 20:27 قراءة: 0 د, 45 ث
      
اطلق العضو في الجامعة العامة للكهرباء والغاز منجي خليفة، اليوم الإثنين، صيحة فزع محذرا من "دخول البلاد في الظلام".


وقال م خلال تدخله الهاتفي على اذاعة شمس ، إنه ومع "حلول شهر أكتوبر القادم قد لا يتوفر الكهرباء"، لافتا النظر إلى أن وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" كارثية وصعبة جدا.

وعلى ذلك، أوضح منجي خليفة أن ديون "الستاغ" كبيرة جدا ، ذاكرا فواتير شركة "سونطراك" والتي تقدر ب143 مليار خلال شهر جويلة و146 مليار خلال شهر أوت، إضافة إلى فواتير الشراءات التي تقدر ب76 مليون اورو، وفق تعبيره.


وفي ذات السياق، أقر العضو في الجامعة العامة للكهرباء والغاز بأن ديون المواطن والدولة لدى "الستاغ" بدورها كبيرة وتقدر ب50 بالمائة بين الطرفين، مضيفا أنه ورغم صعوبات الشركة إلا أنه لا يتم خلاص هذه الديون.

واشار إلى أن أسباب الوضع الذي تمر به الشركة هي الخيارات السياسية التي تزيد من إرباك الوضع، حسب قوله.


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