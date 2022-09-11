صباح اليوم في الملاسين... الاطاحة بمروع الوافدين على سوق ليبيا وفي حقه 15 منشور تفتيش


Publié le Dimanche 11 Septembre 2022 - 22:12 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تمكن اليوم مساعد رئيس مركز حي هلال ومساعد رئيس مركز الملاسين من الاطاحة بمروع المواطنين بسوق ليبيا وفي حقه 15 منشور تفتيش.


وكان منطلق الابحاث في القضية على اثر ورود معطيات مفادها اعتزام مجموعة من المنحرفين استغلال الوضع الراهن خلال صبيحة اليوم الاحد قصد القيام بعمليات سرقة واعتداء على العامة بالسوق . للغرض تم تكوين فريق امني ميداني بمنطقة الامن بالسيجومي بالامكانيات الذاتية ووضع خطة محكمة لتأمين السوق امكن على اثرها خلال هذا اليوم احباط عدة عمليات سرقة بالنطر داخل السوق الاسبوعية بالملاسين .

كما امكن لمساعد رئيس مركز حي هلال ومساعد رئيس مركز الملاسين تحت اشراف المسؤول الامني الميداني بالسوق مساعد فرقة الارشاد بالمنطقة ، من ضبط منحرف خطير متلبسا بسلب المواطنين المعروف بكنية ولد جودي بعد ان نجح في القيام بعمليات سرقة بالسوق ، بالتحري معه تبين انه محل 15 منشور تفتيش لفائدة وحدات امنية و هياكل قضائية مختلفة و بتقديمه الى مقر المركز تعرفت عليه احدى المتضررات والتي اكدت و انه هو من قام بسرقة حقيبتها اليدوية و تحصن بالفرار .


و باستشارة ممثل النيابة العمومية في شانه اذنت بالاحتفاظ به و مواصلة البحث في شأنه.

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