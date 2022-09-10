التصريح بنتائج المناظرة الخارجية لانتداب عرفاء للسجون والإصلاح

على إثر المصادقة على قائمة المقبولين في المناظرة الخارجية بالاختبارات للدخول لمرحلة التكوين عرفاء للسجون والإصلاح، تعلم وزارة العدل أن الهيئة العامة للسجون والإصلاح تولت توجيه استدعاءات عن طريق البريد للمترشحين المقبولين لمباشرة التكوين بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح ببرج الطويل بداية من يوم الاثنين 03 أكتوبر 2022.







هذا و قد تم لأول مرة إعلام المقبولين عن طريق موزع الارساليات القصيرة (SMS) الخاص بالهيئة العامة للسجون والاصلاح.

كما يمكن الاطلاع على نتائج المناظرة عن طريق الموقع الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح(www.cgpr.tn) واستخراج نظير من الاستدعاء بالنسبة للمترشحين المقبولين.



