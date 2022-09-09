رئيس الدولة يقدم التعازي إثر وفاة الملكة اليزابيت الثانية


Publié le Vendredi 09 Septembre 2022 - 22:39 قراءة: 0 د, 47 ث
      
- تحول رئيس الجمهورية، قيس سعيد ،اليوم الجمعة الى مقر إقامة سفيرة بريطانيا بتونس، أين دون كلمة بسجل العزاء إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية أمس الخميس عن 96 سنة.
ووفق ما جاء في شريط فيديو نشرته هذه الليلة رئاسة الجمهورية، توجه الرئيس سعيد، إلى السفيرة البريطانية، هيلان وينتارتون، بقوله "جئت لأقدم أحر التعازي في وفاة إحدى رموز التاريخ الحديث"، مضيفا أنه كان من أول المعزين "للدلالة على عمق العلاقات بين البلدين"، حسب تعبيره.

ودون رئيس الدولة كلمة في سجل التعازي باسمه الخاص وباسم الشعب التونسي، جاء فيها بالخصوص أن الملكة الراحلة "كانت رمزا للثبات والشجاعة"، وأن "العالم خسر بوفاتها صوتا من أصوات العقل الإنساني المنير".
وكان قصر باكنغهام أعلن أمس الخميس عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم (أكثر من 70 عاما)، عن 96 عاما.
وسيخلف الملكة الراحلة، ولي عهدها، الأمير تشارلز، الذي أصبح اسمه تشارلز الثالث، والذي من المقرر إعلانه ملكا غدا السبت.



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