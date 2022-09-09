مصطفى عبد الكبير " موظف سابق في الكنام من بين ضحايا غرق مركب حرقة قبالة سواحل الشابة"

كشف مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان موظف سابق بالصندوق الوطني للتامين على المرض "الكنام" توفي في هجرة غير شرعية قرب سواحل الشابة.





وكان الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمكلف بملف الهجرة، رمضان بن عمر أفاد اليوم الجمعة أن عدد التونسيين الواصلين الى السواحل الايطالية عبر الهجرة غير النظامية بلغ 3730 شخصا في ظرف أقل من شهر من 15 أوت الى 8 سبتمبر 2022 معتبرا هذا الرقم "مفزعا" و يعود لمشروع هجري رسم ملامحه الوضع العام بالبلاد حسب تقديره.وأضاف رمضان بن عمر، في تصريح اعلامي أن عدد التونسيين الواصلين الى ايطاليا خلال شهري جويلية وأوت الماضيين بلغ ما عدده 7745 شخصا وتم منع 8939 و فقدان 49 وقدر عدد القصر منهم ب 1775 فيما تؤشر أرقام نفس الفترة من سنة 2021 الى وصول 8079 شخصا و منع 8575 وكان عدد القصر 1307 والمفقودين 134.واعتبر أن مشروع الهجرة لم يعد يعتمد على العوامل الاجتماعية والاقتصادية فقط بل تعدى الوضع العام بالبلاد وخاصة الوضع السياسي المتأزم وغياب رؤية وخارطة طريق واضحة تؤسس لبوادر انفراج ممكنة وهو ما رسخ حسب تقديره في أذهان البعض حالة عدم اليقين في المستقبل والاحباط.وبيّن بن عمر في ذات السياق أن مشروع هجرة التونسي غير النظامية لا يكون وليد اللحظة انما بسبب تراكمات كثيرة يصبح فيها خطر ركوب قوارب الموت هينا أمام ما ينتظره من ضنك العيش لافتا الى أن بعض العائلات أصبحت تؤسس لمشروع الهجرة لدى أبنائها منذ الصغر بمختلف الطرق النظامية منها وغير النظامية.