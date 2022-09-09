تعطّل تصدير شحنة فسفاط نحو ايطاليا: عمال شركة نقل المواد المنجمية بالمظيلة يؤكدون تعرضهم للاعتداء وتهشيم الحافلات


Publié le Vendredi 09 Septembre 2022 - 10:26 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تعقيبا على تعطّل تصدير شحنة من الفسفاط المجفف نحو ايطاليا، تقدر بـ5000 طن، قال، كاتب عام النقابة الاساسية لعمال شركة نقل المواد المنجمية بالمظيلة علاء الدين عمارة، ان عمال الشركة لم ينفذوا اضرابا لتعطيل نقل الشحنة، وانما أجبروا على ذلك بسبب اعتداء عدد من اهالي منطقة برج العكارمة بالمظيلة على حافلات واعوان الشركة.


واكد عمارة، في تدخل هاتفي لاذاعة شمس اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، ان اهالي المنطقة تعمدوا تهشيم الحافلات والاعتداء على العمال، مما أجبر العمال على التراجع والعجز عن تامين نقل الشحنة المذكورة.
واضاف عمارة، ان عمال شركة نقل المواد المنجمية بالمظيلة اتصلت بشركة فسفاط قفصة من أجل تأمين حافلات بديلة، الا ان الاخيرة رفضت معللة ذلك بعدم توفر حافلات كافية.
واشار عمارة الى وضعية الشركة التي تشكو عدة نقائص خاصة منها غياب مدير عام، وعدم صرف منحة العودة المدرسية الى حد اللحظة الحالية.

وأكد عمارة ان مثل هذه الاعتداءات اصبحت متكررة في المنطقة، مطالبا بضرورة تأمين مسالك نقل الفسفاط.


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