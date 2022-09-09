الملاسين يتسلح بموس وعبوة غاز مشل للحركة

تمكن اعوان مصلحة المتابعة بشرطة النجدة أمس من الاطاحة بمنحرف مصنف خطير مختص في ارتكاب جرائم السلب و البراكاجات بجهة الملاسين و الأحياء المجاورة تحت التهديد بالطعن بالات حادة والرش بالغاز المشل للحركة.





و بالتحري معه تبين انه محل منشوري تفتيش من أجل السرقة بالنطر كما اعترف بارتكابه لعدد من عمليات السرقة الاخرى الجاري فيها البحث بعدد من الوحدات الأمنية....بعرضه على الشاكين تعرف عليه 7 مواطنين.باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.