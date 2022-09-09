الملاسين يتسلح بموس وعبوة غاز مشل للحركة


Publié le Vendredi 09 Septembre 2022 - 09:51 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تمكن اعوان مصلحة المتابعة بشرطة النجدة أمس من الاطاحة بمنحرف مصنف خطير مختص في ارتكاب جرائم السلب و البراكاجات بجهة الملاسين و الأحياء المجاورة تحت التهديد بالطعن بالات حادة والرش بالغاز المشل للحركة.


و بالتحري معه تبين انه محل منشوري تفتيش من أجل السرقة بالنطر كما اعترف بارتكابه لعدد من عمليات السرقة الاخرى الجاري فيها البحث بعدد من الوحدات الأمنية....



بعرضه على الشاكين تعرف عليه 7 مواطنين.


باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.

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